Die vordere, linke Seitenscheibe eines Opel Corsa ist in der Nacht von Montag auf Dienstag vor der IGS Grünstadt eingeschlagen worden. In einem Polizeibericht heißt es, dass der Vorfall von Anwohnern gemeldet wurde, nachdem sie nach Mitternacht zwei streitende Stimmen gehört hatten. Es sei aber nichts entwendet worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@rlp.de.