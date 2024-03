Der Wattenheimer Verschönerungsverein übergibt seine Unterlagen ans Gemeindearchiv. Gefeiert wird das am Freitag mit einem Vortrag, in dem es um den „Vater vom Wattrumer Haisje“ geht.

„Einen Glücksfall für einen besondern Anlass“ nennt Matthias Hemmer vom Wattenheimer Archiv-Team die Autorenlesung am Freitagabend. Die Lokalhistoriker feiern da nämlich die offizielle Übergabe der Unterlagen des Verschönerungsvereins. Insgesamt etwa sechs Regalmeter umfassen die Unterlagen, insbesondere Sitzungsprotokolle, aus den vergangenen Jahrzehnten. Sie stellen „eine sehr ergiebige Quelle für die jüngere Geschichte Wattenheims dar“, betont Hemmer die besondere Bedeutung der Neuzugänge des Archivs.

Der Glücksfall: Gleichzeitig hat der Autor Gerhard Albert ein Buch über die Lebenserinnerungen des Wattenheimer Forstmeisters Adolf Kees herausgebracht. Kees gilt als Begründer des Verschönerungsvereins und als einer der Väter vom „Wattrumer Haisje“. Der in Lambrecht wohnende Albert ist verwandt mit Adolf Kees und hat dessen Aufzeichnungen vor dem Vergessen gerettet. In mühsamer Kleinarbeit hat er die Erinnerungen von Kees aus Sütterlin in lesbare Druckschrift transkribiert und als Buch herausgegeben.

Forstmeister Kees hatte in seiner Zeit in Wattenheim von 1894 bis 1901 viele Spuren in der Gemeinde, in den Vereinen und im Wald hinterlassen. Albert hat sich auf Anfrage des Archiv-Teams nun bereiterklärt, an der Feier über das und aus dem Buch zu berichten. Neben den Reden eine zusätzliche Würdigung des besonderen Anlasses für alle Interessierten an der Wattenheimer Dorfgeschichte.

Termin

Die kleine Feier zur Übergabe der Unterlagen vom Verschönerungsverein mit Autorenlesung beginnt am Freitag, 22. März, 18 Uhr, im Gemeindearchiv. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Anmeldung per E-Mail unter Archiv.Wattenheim@gmail.com oder Telefon 0160 8232084.