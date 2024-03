Die Ausschanksaison am „Schorlexpress“ auf dem Bockenheimer Berg beim Patricia-Wingert beginnt. Bis Ende Oktober ist jeweils samstags ab 14 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet. Wie schon in den vergangenen Jahren, kann es lediglich bei Regenwetter sein, dass die Fahne – das Erkennungszeichen, dass geöffnet ist – unten bleibt. Den Saisonauftakt macht die Familie Bengel mit ihren Weinen, dazu gibt es passende Kleinigkeiten zu essen aus dem Holzofen und vom Grill. Aktuelle Informationen zum Angebot am „Schorlexpress“ sind wöchentlich auf der Website bockenheim-online.de zu finden.