Die Zweitliga-Herren der TSG Tiefenthal können von der Aufstiegsrunde zur Ersten Liga träumen. Beim Heimspieltag am Samstag kam das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger erneut zu zwei Siegen.

Christoph Wyrobek setzte einen tollen Schlag. Der Ball kam so auf dem neuen Rasen in Tiefenthal auf, dass der Griesheimer Spieler Michael Haaß nicht mehr an das Spielgerät kam. Es war ein weiterer