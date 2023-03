Die Sängerhalle in Bissersheim bekommt eine neue Heizung, die Erdwärme nutzt. Das hat Bürgermeister Elmar Reichert dem Ortsgemeinderat berichtet. „Die funktioniert mit Wasser und nicht mit Luft“, sagte er. So ein System sei günstig im Unterhalt und liefere relativ gleichmäßig angenehme Temperaturen. „In unserem Hotel am Dorfplatz hat es sich bewährt.“