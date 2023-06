Beim KSV Grünstadt werden am Samstag die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Gewichtheben und athletischen Mehrkampf ausgetragen. Für den Gastgeber kämpfen zehn Nachwuchs-Talente um die Medaillen in ihren jeweiligen Alters- und Gewichtsklassen.

Insgesamt 45 Sportlerinnen und Sportler im Alter von sieben bis siebzehn Jahren aus allen Teilen des Bundeslandes sind gemeldet – die längste Anreise haben wohl die Kylltalheber aus Trier-Ehrang und der AC Mainz-Weisenau. Weitere Teams kommen aus Mutterstadt, Schifferstadt, Haßloch, Speyer und Kaiserslautern. Ab 9.30 Uhr absolviert in der KSV-Halle zuerst die F- und E-Jugend ihre Versuche im Reißen und Stoßen. Bei den Jüngsten kommt es noch nicht auf die Höhe der bewältigten Lasten an, sondern hauptsächlich auf die korrekte Ausführung der Übungen. Die athletischen Wurf-, Sprung- und Lauf-Disziplinen der Altersklassen elf bis 17 Jahre werden in der Sporthalle des Leininger Gymnasiums durchgeführt.

Die KSV-Jugendlichen Sarah Nützel, Roshine Abdo, Marlene Michel, Falk Hammer, Nico Wick, Torben Brand und Rubin Daulton nutzen den Wettbewerb als Generalprobe für die internationalen deutschen Meisterschaften, welche Ende Juni in Heidelberg stattfinden.

In der letzten Gruppe gehen gegen 13.30 Uhr zudem Lara Dancz, Padou Izere Shima und Lucas Nützel außer Konkurrenz an die Hantel. Izere Shima möchte die Gelegenheit nutzen, sich für die Europameisterschaften der U23 zu qualifizieren.