Das Quirnheimer Bürgerhaus muss generalsaniert werden. Bei der jüngsten Ratssitzung wurde darüber diskutiert, ob ein Konzept für die Modernisierung in Auftrag gegeben werden soll. Ohne so einen Plan, was alles zu tun ist, kann kein Förderantrag beim Land gestellt werden. Einstimmig wurde die Erarbeitung des Konzeptes in Auftrag gegeben. Laut Bürgermeister Hubert Deubert dürfte das rund 15.000 bis 20.000 Euro kosten. „Alles was an technischen Details hier ist, was älter als 30 Jahre ist, muss auf den Prüfstand gestellt und in vielen Teilen ausgetauscht werden“, so Deubert. Das bedeutet unter anderem eine Erneuerung des Daches und der Dämmung sowie einiger Fenster und der Elektrik. Die Gesamtkosten für das Vorhaben schätzen die Mitglieder des Gemeinderates auf ungefähr 800.000 bis eine Million Euro.fue