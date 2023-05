Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gemeindehaus neben der Schlosskirche in Mühlheim ist ein Gebäude mit Geschichte. Nun will sich die Protestantische Kirchengemeinde davon trennen, um Kosten zu sparen. Was mit dem Verkaufserlös geschehen soll, steht schon fest.

In den rund 140 Jahren seines Bestehens hat das zweistöckige Gebäude in der Mühlheimer Hauptstraße schon ganz verschiedenen Zwecken gedient, kann also auf eine durchaus leb- und