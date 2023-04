Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bald können sich auf den derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Flächen am nördlichen Wattenheimer Ortseingang Unternehmen ansiedeln. Soll für das künftige Gewerbegebiet Hettenleidelheimer Straße auch eine Tankstelle zugelassen werden? Diese Frage wurde in den Ausschüssen am Dienstag diskutiert.

Bei dem künftigen Gewerbegebiet handelt es sich um ein von Bäumen und Sträuchern gesäumtes 1,73 Hektar großes Areal. Es liegt nördlich des Grundstücks