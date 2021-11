Das Kreiskrankenhaus Grünstadt hat einen neuen Chirurgen. Oberarzt Philip-Benjamin Gerwien komplettiert seit wenigen Tagen das Team um Chefarzt Frank Ehmann. In der Klinik ist der gebürtige Berliner, der in Szeged (Ungarn) und an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Humanmedizin studiert hat, kein Unbekannter.

Schon von April 2010 bis Dezember 2017 war er in dem 200-Betten-Haus tätig. „Ich habe hier 2016 meinen Facharzt für Viszeralchirurgie gemacht“, erläutert der 40-Jährige. Anschließend bildete er sich zum Unfallchirurgen und Orthopäden weiter, war dafür am Klinikum Worms und am Westpfalzklinikum in Kirchheimbolanden. Im Juni dieses Jahres legte der dreifache Vater seine Prüfung für den zweiten Facharzt-Titel ab. Seine Doktorarbeit hatte er 2013 über Knieoperationen angefertigt. Gerwien ist Spezialist für Hüft-Endoprothetik, Schulter-Operationen und laparoskopische Eingriffe im Bauchraum. Ab Januar wird er auch Sprechstunden im Medizinischen Versorgungszentrum Leiningerland anbieten.