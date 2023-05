Eine Palme und einen Bewässerungsschlauch haben nach Polizeiangaben zwei Diebe erbeutet, die am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Betriebsgelände in der Eisenberger Römerstraße heimsuchten. Zeugen haben die Tat beobachtet und den Ermittlern eine erste Beschreibung der Kriminellen geliefert: Demnach trugen sie braune Arbeitsanzüge, und sie entschwanden in einem weißen Transporter. Wer weitere Hinweise geben kann, soll sich bei der Inspektion in Kirchheimbolanden melden. E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de, Telefon: 06352 9110.