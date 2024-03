Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ostersonntag und -montag schnauft wieder die Stumpfwaldbahn durchs Eisbachtal. Wie man hinkommt, was die Touren kosten und welche Attraktionen es abseits der Gleise gibt: ein Überblick.

Im Eistal ist an Ostern wieder etwas los. Am Eiswoog zwischen Ramsen und Enkenbach-Alsenborn, direkt an der L395, ist der Bahnhof der Stumpfwaldbahn