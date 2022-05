Eines der wichtigsten Spieler der Saison steht am Samstag für den Feldhockey-Oberligisten VfR Grünstadt auf dem Programm. Das bisher noch punktlose Schlusslicht empfängt (17 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in der Rudolf-Harbig-Anlage den Vorletzten TSV Schott Mainz II.

Mainz liegt aktuell mit fünf Punkten Vorsprung auf den VfR auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Somit wird es ein entscheidendes Spiel um den Klassenerhalt. Verlieren die Grünstadter, dürfte es das gewesen sein. „Es ist ein sogenanntes Sechspunktespiel“, wie der Mittelfeldspieler des VfR, Simon Hammer, betont. In der Hinrunde glänzte der VfR mit einer fantastischen zweiten Halbzeit in Mainz. Beinah hätte das Team damals eine 0:3-Rückstand aufgeholt. Mit einem aus Sicht der Grünstadter glücklichen 3:2 sicherte sich damals der TSV die Punkte. Am Samstag will Trainer Tobias Hack zwei tolle Halbzeiten und endlich Punkte auf dem eigenen Konto sehen.

Am vergangenen Spieltag verlor der VfR Grünstadt 1:4 gegen den Tabellenzweiten HTC Neunkirchen, der damit drei Punkte aus der Pfalz entführte. Ein Sieg für die bisher punktlosen Akteure aus Grünstadt wäre aber auch eine kleine Sensation gewesen, immerhin strebt der ehemalige Regionalligist aus dem Saarland den sofortigen Wiederaufstieg an, wie HTC-Trainer Rainer Schwenk berichtete. Neunkirchen legte auch direkt mit einem Sturmlauf los, jedoch widersetzte sich die Abwehrreihe des VfR dem Ansturm. Durch eine sehenswerte Einzelleistung sowie einem Fehler in der Grünstadter Viererkette konnte Neunkirchen aber mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen. In der zweiten Hälfte konnte Grünstadt nach dem 0:3 für den HTCN noch einmal kurz für Spannung sorgen, als nach einer tollen Kombination zwischen Ole Wolf und Benedikt Hammer, dieser für den zwischenzeitlichen Anschluss zum 1:3 sorgte. Den Schlusspunkt setzte aber kurz vor Ende der Partie erneut Neunkirchen. Für VfR-Trainer Tobias Hack kein Beinbruch, vielmehr gab es aus seiner Sicht durchaus positive Aspekte im Spiel der Gastgeber. Mit Marion Baum, Benedikt Hammer und Ole Wolf, standen drei U18 Spieler in der Startelf und zeigten eine sehr ansprechende Leistung. Ein weiterer Nachwuchsspieler, Diego Tenner, war am Wochenende verhindert, könnte aber gegen Mainz sein Debüt feiern.