Nun hat Kerstin Hanisch die Orientierungsstufe überstanden. Sie ist versetzt worden: in den Rang der Oberstudiendirektorin. Auf den Tag genau vor einem Jahr übernahm die Rheinländerin die Leitung des Leininger-Gymnasiums in Grünstadt. Was ihr größter Wunsch ist.

Florian Zickwolf von der Schulaufsicht war voll des Lobes. Kerstin Hanisch sei es gelungen, im ersten Jahr als kommissarische Chefin des Leininger-Gymnasiums (LG) in Grünstadt Tritt