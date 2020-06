Der Neuleininger E-Sportler Patrick Halbgewachs peilt am Mittwochabend in der „Wir-kicken-zu-Hause-Liga“ des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) den Einzug ins Finale ein. Der 32-Jährige spielt für den TuS Sausenheim II und führt auf der Playstation 4 den FC Liverpool aufs Feld. Sein Gegner tritt für die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel an und bezwang im Viertelfinale den TuS Roxheim IV mit 6:1. „Das ist ein ganz starker Gegner“, sieht sich Halbgewachs vor der Partie auf der Console nur in der Außenseiterrolle. Offizieller Beginn der Partie ist um 19 Uhr. Das Spiel wird im Internet live auf https://m.twitch.tv/padde1205/profile übertragen.