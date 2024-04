Der Bodenbelag in der Kita „Kinderkiste“ in Carlsberg ist 31 Jahre alt und in einem desolaten Zustand. „Wir haben ihn immer wieder geflickt, aber jetzt muss er dringend erneuert werden“, sagte Bürgermeister Werner Majunke (CDU) in der Ratssitzung am Mittwoch. Benötigt werden rund 365 Quadratmeter Linoleum im Foyer und in den Gruppenräumen. Beim Austausch wird es auch notwendig sein, etliche Arbeiten am Estrich vorzunehmen. Im Haushalt sind für dieses Projekt 35.000 Euro einkalkuliert. Der günstigste Bieter, die Firma Hess-Fußboden aus Osthofen, möchte 32.702 Euro dafür haben. Einstimmig vergab das Gremium den Auftrag.