30 Teams schickt der Parktennisclub Grünstadt diesen Sommer ins Rennen. Die ersten sechs Spiele sind bereits absolviert. Die Frauenteams lassen sofort aufhorchen.

Neu dabei sind die Grünstadter Damen 40/2, die mit einem Mix aus ehemaligen Spielerinnen anderer Teams und kompletten Medenrundenneulingen antreten. Zum Auftakt ging es nach Limburgerhof. Sandra Schroer und Neuling Susanne Kramer mussten sich in zwei Sätzen an den Spitzenpositionen knapp geschlagen geben. An dritter Stelle gewann Susanne Brejc, die ihr bislang letztes Spiel im Jahr 2019 absolviert hatte, 6:0 und 6:0. Katrin Cremers, ebenfalls eine Neueinsteigerin, ließ an Position vier ihrer Gegnerin ebenfalls keine Chance. Im Doppel spielten Brejc/Cremers wie aus einem Guss und holten den Punkt zur 3:2-Führung. Schoer/Kramer siegten 6:4 und 6:2. „Wir sind überglücklich über diesen Auftaktsieg und haben das Spiel genossen“ , sagte Katrin Cremers.

So wie sie vergangene Saison aufgehört haben, so legten die Damen 30 auch diese Saison gleich wieder los: Nach dem Aufstieg in die A-Klasse knöpfte sich das Team die Gegnerinnen aus dem südpfälzischen Erlenbach vor. Kapitänin Carolin Schlemper, Marina Feuerbach und Michaela Roos holten zum Saisonauftakt glatte Zweisatzsiege und feuerten dann ihre Spitzenspielerin Sina Graf im entscheidenden Champions-Tie-Break an: Bis zum 7:7 war alles offen. Doch dann gelangen Graf zwei Zauberschläge. Sie sicherte sich den ersten Matchball, den sie dann mit einem wuchtigen Fast-Ass verwandelte. „Du bischt die beschde!“, rief ihr Kapitänin Schlemper zu. So war bereits vor den Doppeln alles entschieden. Schlemper/Feuerbach und Grad/Roos holten aber auch diese Punkte.

Ergebnisse

Auch die Herren 55/1 und Herren 40/1 gewannen ihre Auftaktmatches. Weitere Ergebnisse: Herren I beim TC RW Pirmasens 2:7; Herren 40II gegen TC Rieschweiler 6:3; Herren 50 gegen TC Neustadt-Königsbach 2:7. mbr