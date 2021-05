In der Innenstadt öffnet am Montag ein neues Testzentrum: Auf dem Parkplatz hinter dem Modehaus Jost/Alte Synagoge sind dann kostenlose Schnelltests auf das Coronavirus möglich. Termine müssen vorher nicht vereinbart werden.

Wer sich testen lassen will, hat von Montag an Fuzo-nah eine weitere Möglichkeit: Die Firma Kams GmbH, die 15 Schnellteststationen in drei Bundesländern betreibt, wird künftig auch in Grünstadt Abstriche vornehmen. Dabei können die Menschen entweder im Auto sitzen bleiben, oder sie können zu Fuß vorbeikommen. Die Testergebnisse und die Testbescheinigungen werden per E-Mail verschickt, so dass man darauf nicht warten muss.

„Wer keine E-Mail-Adresse hat, kann aber auch 15 Minuten warten und bekommt die Bescheinigung dann auf Papier ausgehändigt“, sagt Kams-Geschäftsführer David Falk. Es seien auch Lolli-Tests vorrätig. Falk geht davon aus, dass sein Team (zehn bis 15 Leute) die Station für die nächsten drei bis sechs Monate betreibt. In der Teststation soll in zwei Schichten gearbeitet werden, pro Schicht sollen zwei bis vier Personen testen – abhängig davon, wie groß der Andrang ist.

Wirtschaftsforum setzt sich für Teststation ein

Ernst-Uwe Bernard, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, ist sehr froh über die Möglichkeit des innenstadtnahen Testens. Er berichtet, dass sich das Wirtschaftsforum und die Stadtverwaltung sehr dafür stark gemacht hätten. Bernard sagt: „Wir wollten ein Testzentrum in der Nähe der Fußgängerzone. Das hilft auch der Gastronomie.“ Es sei nun – da Gastronomen im Freien wieder öffnen dürfen – sehr wichtig, dass ein unkompliziertes Testen möglich ist, denn der Besuch der Außengastronomie ist laut Corona-Bekämpfungsverordnung nur mit einem negativen Schnelltest gestattet. Bernard weist darauf hin, dass man nun wieder ganz normal – also ohne vorherige Terminvereinbarung und ohne Test – einkaufen gehen kann.

David Falk, der Teststationen in Baden-Württemberg, Bayern und nun auch in der Pfalz betreibt, ist selbst Gastronom. Er führt zwei Bars in Karlsruhe – mit der einen bietet er während der Corona-Zeit einen Frühstücks- und Cocktaillieferdienst an, die andere ist geschlossen. Nun, da mit der Gastronomie nichts zu verdienen ist, sei er auf die Idee gekommen, Teststationen zu betreiben. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung kann er pro Test 12 Euro für die Leistung abrechnen. Bei Falk arbeiten sowohl medizinisches Personal, als auch Menschen, die ein Zertifikat erworben haben, das sie zur Durchführung der Tests berechtigt.

Öffnungszeiten

Die Teststation Bahnhofstraße/Östlicher Graben hat montags bis freitags von 7.15 bis 18 Uhr und samstags von 8.15 bis 19 Uhr geöffnet; Terminvereinbarungen für andere Test-Zeiten sind möglich über www.schnelltest-gruenstadt.de.