Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kita Spatzennest in Carlsberg kratzt an ihrer Kapazitätsgrenze. Bis aber der Erweiterungsbau steht, vergehen Jahre. Wohin solange mit den Kindern, für die kein Platz mehr in der Einrichtung ist? In Rekordzeit ist im größten Dorf der Verbandsgemeinde Leiningerland eine Lösung gefunden worden.

Brandschutz, Hygiene und Unfallverhütung müssen gewährleistet sein, Hausgröße, die Anzahl der Räume und die Toilettenschüsselhöhe haben den Bestimmungen