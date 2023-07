Seinen Hauptveranstaltungsort hat der Kulturverein „Neuer Landweg“ aus Eisenberg seit einigen Jahren ja im „Theater Blaues Haus“ in Bolanden-Weierhof, zumindest einmal in dieser Saison tritt er aber auch ein bisschen südöstlicher in Erscheinung: an diesem Freitag beim Gastspiel der furiosen polnischen Weltmusikformation „Dikanda“ in der Alten Papierfabrik in Ebertsheim.

Egal, wo das 1997 in Szczecin (Stettin) gegründete Septett um die Akkordeonistin und Sängerin Ania Witczak auftritt, unberührt im Sinne von unbewegt lässt sie kaum jemanden. Dazu trägt der sehr, sehr lebendige, von Tanzmelodien vom Balkan, aus Osteuropa und dem Orient inspirierte Folklorestil bei, der ganz unmittelbar in die Beine geht. „Dikanda“-Konzerte haben, wie jeder, der schon eines erlebt hat, bestätigen wird, eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre, sie bieten eine emotionale Reise durch ethnische Sounds, ein Fest voller Energie, Charisma und Gefühle. Die Texte setzen sich dabei aus polnischen, rumänischen oder bulgarischen Wortfetzen zusammen oder sind einfach in „Dikandisch“ gehalten, einer von der Combo selbst entwickelten Kunstsprache. Dass man nichts versteht, ist Teil des Konzepts, denn nichts soll von der eigentlichen Botschaft ablenken: dass das Wichtigste im Leben die Liebe ist, das gegenseitige Verständnis, das Hier und Heute und die Lust, gemeinsam zu feiern und glücklich zu sein.

Termin

„Dikanda“ spielt am Freitag, 14. Juli, 20 Uhr, in der Alten Papierfabrik in Ebertsheim. Karten (18/13 Euro) gibt es nur an der Abendkasse, Reservierungen sind jedoch per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite www.neuerlandweg.de möglich.