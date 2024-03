Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2025 jährt sich zum 500. Mal das Ereignis, weshalb es im Leiningerland – bundesweit einmalig – eine Weingräfin gibt: Mit der Repräsentantin der Region wird an Eva von Leiningen-Westerburg (1481 bis 1543) erinnert, der es während des Bauernkrieges gelungen war, ihre Burg in Neuleiningen vor der Zerstörung zu bewahren. Jetzt startet eine Ausstellung dazu im Museum an der Münze am Fuß der damals geretteten Festung.

Landwirte im 15. und 16. Jahrhundert hatten ein beschwerliches Leben als unterdrückte Leibeigene der Adligen. So waren sie beispielsweise willkürlichen Strafen ausgesetzt,