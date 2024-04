Mit der Ehe-Komödie „Candlelight und Liebestöter“, 2021 seine erste Premiere nach langer Pandemie-Pause, eröffnet das Prinzregententheater aus Ludwigshafen an diesem Samstag die 47. Bockenheimer Mundarttage. Es geht um die alte Erkenntnis, dass Männer und Frauen einfach anders ticken.

Das muss auch Gudrun feststellen, als sie mit Ehemann Erich, den sie nur „Hase“ nennt, den Sommertag mit romantischem Kerzenschein ausklingen lassen will. Aus ihrer Sicht ideal, weil der Sohn auf einer Party ist und die gesamte Nachbarschaft beim Länderspiel vorm Bildschirm hängt. Dumm nur, dass „Hase“ gleichfalls nichts lieber täte, als es sich mit Bier und Chips vorm Fernseher gemütlich zu machen. Das Geschlechterkampf-Menü ist also angerichtet, doch es kommt dann doch irgendwie anders, wobei eine monströse Unterhose eine nicht unmaßgebliche Rolle spielt.

Die Komödie des Dormagener Autorenduos Sabine Misiorny und Tom Müller wurde 2008 in Remscheid uraufgeführt. Bernhard Dropmann, Gründer und Leiter des „Prinzregententheaters“, hat sie ganz auf Pfälzer Verhältnisse und die hiesige Art zu „babbele“ umgemünzt. Es spielen die Mannheimerin Annette Zimmermann und der Ludwigshafener Klaus Sokoli, beide langjährige Mitglieder des Ludwigshafener Ensembles.

Termin

Die Aufführung von „Candlelight und Liebestöter“ findet am Samstag, 20. April, ab 19 Uhr in der Festhalle „Emichsburg“ in Bockenheim statt. Karten (22/17/12 Euro) im Rathaus Bockenheim, unter 06359 946410 oder info@bockenheim.de. Die Verleihung des „Preises der Emichsburg“ an die Radio-Journalistin Susanne Wachs folgt am Sonntag im Anschluss an den Mundartgottesdienst, der um 11 Uhr in der Martinskirche beginnt.