Der größte Teil der sanierungsbedürftigen Jahnsportanlage in Hettenleidelheim ist nach wie vor gesperrt. In vielen Bereichen, insbesondere im Sanitärtrakt, ist die Luft mit Schimmelpilzen kontaminiert. Der Rat sieht sich aktuell nicht in der Lage, den Kraftsportlern des ASV zu einer Trainingsmöglichkeit zu verhelfen.

Bislang ist nur die neue Halle zur Nutzung geöffnet. Die sperrigen Fitnessgeräte sollten in die ehemalige Gaststätte gestellt werden. Allerdings seien die Räume noch nicht