Die Musikschulen in der Region sind in großer Not. Die nun fast zwei Jahre währende Pandemie hat ihnen die Einnahmen geraubt, ohne die Ausgaben wesentlich zu reduzieren. So sind deutliche Finanzierungslücken entstanden. Lehrer arbeiten teils unentgeltlich, um das aufzufangen. Die Verbandsgemeinde will helfen.

Der Leiter der Musikschule Leiningerland in Grünstadt, Richard Martin, erläuterte die außergewöhnliche Situation. 2020 sei seine Einrichtung, die außer durch Schulgeld vom