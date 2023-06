Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klassenerhalt perfekt gemacht! Trotz eines 2:2 (1:0)-Unentschiedens in der Abstiegsrunde der Landesliga gegen den VfB Bodenheim schaffte der TuS Altleiningen den Verbleib in der Liga.

Am Ende war es am Sonntag schon fast ein gefühlter Sieg für den TuS Altleiningen: Mit dem Ausgleichstreffer durch Erik Tuttobene in der 88. Minute belohnte sich die Wolter-Elf für die druckvolle Schlussphase.