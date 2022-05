In Battenberg säumen derzeit etliche Halteverbotsschilder die Straßen. „Deswegen erreichen mich gegenwärtig eine Menge Anfragen“, berichtet Ortsbürgermeister Peter Schmidt und klärt auf: „Am Donnerstag werden zwei Löschwassertanks geliefert.“ Die Behälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 50.000 Litern sollen auf dem Gelände der Kneipp-Anlage auf dem Hipperling in die Erde gebracht werden. „Eigentlich sollte ein doppelt so großer Tank vergraben werden. Aber die Straßensituation lässt die Anlieferung eines Objektes mit den entsprechenden Ausmaßen nicht zu“, erläutert Schmidt. Ein 100.000-Liter-Behälter ist rund 16 Meter lang und 18.000 Kilogramm schwer.

Die Ortsgemeinde muss mit einem Löschwasser-Reservoir versorgt werden, weil ansonsten ein Großbrand möglicherweise nicht bekämpft werden kann, ohne dass der Wasserdruck im Leitungsnetz unter 1,5 bar abfällt. Das ist besonders kritisch, weil in den nächsten Tagen damit begonnen wird, die Kreisstraße 30 – und damit die einzige Zufahrt ins Burgdorf – unter Vollsperrung auszubauen. Battenberg ist dann monatelang nur über eine lange Umleitungsstrecke durch den Bischofswald erreichbar.