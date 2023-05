Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ball rollt wieder: Am Wochenende steigt das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals der Saison 2020/21. Der SV Obersülzen trifft am Samstag um 16 Uhr im Wettbewerb des Rhein-Pfalz- Kreises auswärts auf die Zweite Mannschaft von Südwest Ludwigshafen. Im Donnersbergkreis wird ebenfalls der Kreispokal nachgeholt. Dort muss der TuS Ramsen am Sonntag, 16 Uhr, auswärts bei Shqiponja Kaiserslautern antreten. Die Partie ist ebenfalls eine Viertelfinalbegegnung.

„Wir trainieren nun schon seit mehrere Wochen. Die Vorbereitung lief bislang sehr gut“, sagt Sascha Gerber, der Coach des SV Obersülzen. Er betont: „Ich habe alle wichtigen