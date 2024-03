Bei einer Kontrolle in Bockenheim hat die Polizei am Dienstag unter anderem überprüft, ob Lastwagen illegal durchs Dorf rollen. Die enge Ortsdurchfahrt ist für sie gesperrt, obwohl sie als B271 eine wichtige Verbindungsachse in Richtung Rheinhessen ist. Die Beamten erwischten während ihres fast zweistündigen Einsatzes sieben Personen, die ohne Gurt im Fahrzeug saßen. Und drei Fahrer, die am Steuer mit ihrem Handy hantierten. Ein weiterer hatte seine Ladung nicht ordentlich gesichert. Außerdem kamen acht Lastwagen vorbei. Die Hälfte von ihnen war legal im Ort, etwa als Anlieger. Die Fahrer der vier anderen allerdings haben tatsächlich gegen das Durchfahrtsverbot verstoßen.