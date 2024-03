Der FWG-Ortsverein hat sich im Weingut Griebel getroffen, um seine Kandidaten für die Kommunalwahl im Juni aufzustellen. Dabei herrschte offenbar große Einigkeit: Alle 16 Bewerber wurden den Angaben zufolge einstimmig auf ihre Listenplätze gewählt.

„Wir konnten in den letzten Monaten einen Neuzugang von vier Mitgliedern verzeichnen und freuen uns, auch diese direkt platzieren zu können“, sagte Sebastian Schulz, Spitzenkandidat und Vorsitzender des FWG-Ortsvereins, bei der Versammlung. Auch der parteilose Bürgermeisterkandidat Uli Keidel, der von der FWG und der CDU unterstützt wird, war anwesend. „Die Themen müssen gemeinsam angepackt werden, nur so können wir etwas für Bockenheim tun“, sagte der 59-Jährige. Seinem Empfinden nach ist die FWG da schon auf einem guten Weg, das habe man nicht zuletzt beim Mandelblütenausschank und beim Aktionstag „sauberere Spielplätze“ gesehen.

„Gemeinsam Bockenheim gestalten“, so lautet denn auch das Motto für die kommende Legislaturperiode. Laut Schulz wurde von der FWG eine „großartige Liste zusammengestellt, in der ein breites Spektrum vertreten ist“. Zugleich wollte alle Nominierten aber an einem Strang ziehen. Sehr positiv und in der Kommunalpolitik nicht alltäglich sei, dass mehr als die Hälfte der Bewerber für Sitze im Rat 40 Jahre und jünger sind. Ein Novum: Erstmals stehen zwei Parteilose mit auf der FWG-Liste.

Die Kandidaten der FWG

1. Sebastian Schulz, 2. Timo Heinrich, 3. Wieland Benß, 4. Torsten Griebel, 5. Timo Konietzka, 6. Felix Griebel, 7. Lisa Schulz, 8. Dennis Happersberger , 9. Kerstin Paaris, 10. Gunter Reiter, 11. Thilo Schlick, 12. René Kästel (parteilos), 13. Silas Lilienthal, 14. Stefan Benß, 15. Martin Brunnet (parteilos) und 16. Horst Benß.