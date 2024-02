Nachdem die SPD mit Gabriele Martin ihre Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im Juni gekürt hat, melden sich auch FWG und CDU zu Wort. Sie erklären, dass sie die Kandidatur des parteilosen Uli Keidel unterstützen, der in den vergangenen fünf Jahren als erster Beigeordneter tätig war.

Im November und Dezember hat Keidel den amtierenden Bürgermeister Gunther Bechtel vertreten und das offenbar so gut gemacht, dass FWG und CDU ihn sich dauerhaft ins Amt des Bürgermeisters wünschen. Wunsch sei eine Zusammenarbeit, die von Vertrauen, Respekt sowie Transparenz gegenüber dem Rat und den Bürgern geprägt sei, teilt FWG-Vorsitzender Sebastian Schulz mit. Mit Keidel sei das möglich, denn unter ihm hätten die Gemeinderatssitzungen einen authentischen und ehrlichen Charakter gehabt, „was eine bestmögliche Beratung ermöglicht“.

Auch die CDU hat laut Vorsitzendem Karsten Vautz Vertrauen in den 59-Jährigen und seine pragmatische Art. „Wir schätzen die Bodenständigkeit an Uli Keidel“, ergänzt Jörg Neumann, Schatzmeister des CDU-Ortsverbands. Er sei bürgernah und habe gezeigt, dass Offenheit und Ehrlichkeit am besten funktionieren.

Uli Keidel trat bei der Kommunalwahl 2019 schon einmal an – damals mit Unterstützung der FWG, während die CDU auf einen anderen Kandidaten setzte. Der selbstständige Brenner unterlag SPD-Mann Bechtel damals in einer Stichwahl.