Mit Peter Funck als Spitzenkandidat gehen die Freien Wähler in Eisenberg in den Kommunalwahlkampf. Der amtierende Stadtbürgermeister stellt sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024, zur Wiederwahl.

Gleichzeitig ist Funck Spitzenkandidat auf der FWG-Liste der Kandidaten zum Stadtrat Eisenberg und auf jener für die Wahl zum Verbandsgemeinderat.

Für die Wahl des Ortsvorstehers von Steinborn wurde der bisherige Amtsinhaber Alexander Haas als FWG-Kandidat bestätigt. Die Wahl der Kandidaten zum Ortsvorsteher für Stauf und Rosenthal werden in den nächsten Tagen in deren Gremien entschieden. Bis auf den letzten Platz besucht war die Wahlveranstaltung am Donnerstagabend im Thomas-Morus-Haus. Über die Hälfte der Parteimitglieder beteiligten sich an der Nominierung der Kandidaten.

Bei der Eröffnug der Versammlung betonte Vorsitzender Peter Funck, dass die nächste Amtsperiode eine enorme Herausforderung für die Kommunalvertreter sein wird. Die angespannte Finanzlage schränke deutlich die Möglichkeiten ein, etwas Großes zu bewegen. Wahrscheinlich werden in diesem Jahr vier Kandidaten um den Posten als Stadtbürgermeister antreten. Im Gespräch sei noch eine weitere Person. Details hierzu nannte Funck nicht.

Der Vorstand der FWG hatte im Vorfeld die Listenplätze beraten und numerisch aufsteigend vergeben. Die Versammlung stimmte über jeden einzelnen Listenplatz ab. Der Vorsitzende appellierte an die Versammlung, gerade den jüngeren Parteimitgliedern obere Plätze zu gewähren. Nur so könne man auch sicher einen Generationswechsel in den kommunalpolitischen Gremien gewährleisten.

Kandidaten

F

ür den Stadtrat treten bei der FWG an: Peter Funck, Manfred Boffo, Ivonne Hofstadt, Alexander Haas, Michael Mang-Barth, Erwin Knoth, Suna Kaya, Cathrin Pregizer, Jonny Scheifling, Andreas Sawinski, Pascal Günder, Vera Guderian, Alexander Seiler, Mireille Giel, Uwe Schulz, Helmut Brünesholz, Bettina Filusch, Jörg Appel, Albert Hess, Rebecca Funck, Tamer Kirdök, Jörg Brinkrolf, Anno Wiehler sowie Adolf Kauth.

Für die Wahl zum Eisenberger Verbandsgemeinderat ließen sich an dem Abend auch die FWG-Mitglieder aus Kerzenheim, Rosenthal und Ramsen aufstellen. Hierbei gingen folgende Personen aus der Wahl hervor: Peter Funck (Eisenberg), Manfred Boffo (Eisenberg), Karsten Bessai (Rosenthal), Arnold Ruster (Ramsen), Alexander Haas (Eisenberg), Andreas Kemmer (Kerzenheim), Suna Kaya (Eisenberg), Mike Müller (Ramsen), Ertan Yourulmaz (Eisenberg), Vera Guderian (Eisenberg), Detlef Osterheld (Rosenthal), Jonny Scheifling (Eisenberg), Mirija Mathias-Sommer (Eisenberg), Cathrin Pregizer (Eisenberg), Pascal Günder (Eisenberg), Andreas Sawinski (Eisenberg), Shadeé Meidlinger (Kerzenheim), Wolfgang Melter (Eisenberg), Nils Osterheld (Kerzenheim), Mireille Giel (Eisenberg), Wolfgang Hüther (Eisenberg), Alexander Seiler (Eisenberg), Manfred Müller (Eisenberg), Rebecca Funck (Eisenberg), Armin Litwitz (Ramsen), Gisela Hüther (Eisenberg), Erwin Knoth (Eisenberg) und Adolf Kauth (Eisenberg).