Deutschlandweit demonstrieren die Menschen derzeit gegen Rechts. Am Samstag schwappt diese Protestwelle auch nach Eisenberg. Schauplatz soll der Marktplatz sein.

Mit der Kundgebung soll ein Zeichen für die Verteidigung der Demokratie gesetzt werden, sagt Florian Philippi vom SPD-Ortsverein, der zusammen mit anderen Mitstreitern diese Kundgebung organisiert. Die Idee hierzu entstand beim Neujahrsempfang der Stadt Eisenberg am vergangenen Sonntag. Hier wurde deutlich, dass es Zeit sei, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln, so Philippi. Noch während der Veranstaltung gab es die ersten Gespräche.

Als sich schließlich Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) ebenfalls in die Reihe der Befürworter einreihte, ging die Organisation los. So wurden etwa die Kirchen und alle Parteien angeschrieben, um zu der Protestkundgebung aufzurufen und sich an ihr zu beteiligen. Zugesagt haben bislang SPD, CDU, FWG, die Grünen, die katholische und protestantische Kirche sowie der türkische Kulturverein. Auch waren die Organisatoren in Gesprächen mit Vereinen und Schulen und warben dort um Unterstützung.

Wie viele Menschen am Ende kommen, kann man schwer einschätzen, meint Stadtbürgermeister Funck. Er hoffe, dass das politische Bewusstsein auch in Eisenberg parteiübergreifend ausgeprägt sei und die Menschen für ihre Demokratie einstehen werden. Bei vergleichbaren Veranstaltungen in Großstädten wurden die Organisatoren von der sehr großen Teilnehmerzahl überrascht.

Ein Rahmenprogramm ist auf dem Marktplatz bislang nicht vorgesehen. Erwartet werden aber einige Reden von lokalen Unterstützern, die zum Ausdruck bringen werden, dass man in der Region weltoffen, bunt und respektvoll miteinander umgeht. Die Demokratie zu schützen und dafür auf die Straße zu gehen, sei ein wichtiger Beitrag in diesen Tagen, meint Funck.

Termin

Kundgebung „Gemeinsam gegen Extremismus – Demokratie verteidigen“ am Samstag, 27. Januar, 16 Uhr, Marktplatz Eisenberg.