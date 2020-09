Die Bockenheimer Kita wird gegenwärtig von 87 Jungen und Mädchen besucht. Zum 1. Januar 2021 wird eine fünfte Gruppe eingerichtet. Deshalb müssen einige Veränderungen vorgenommen werden. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Wie der Erste Beigeordnete Uli Keidel (parteilos) am Mittwochabend erläuterte, könne durch geschickte Umgestaltung der Innenräume mehr Platz geschaffen werden. „Zum Beispiel müssten zwei Deckendurchbrüche verschwinden, weil dadurch jeweils nur ein schmaler Rand als Boden zur Verfügung steht“, so Keidel. Der Neuleininger Architekt Christian Krämer würde die Überplanung der Räume für 1500 Euro vornehmen. Thorsten Griebel (FWG) fragte, ob es nur um den Innenbereich gehe oder auch eine bauliche Erweiterung in den Blick genommen worden sei. Schließlich wachse Bockenheim, und es kämen immer mehr Kinder in die Einrichtung. „Mit der fünften Gruppe haben wir 115 Plätze“, sagte Keidel, versicherte aber, dass das von Krämer zu erstellende Konzept die Option für einen späteren Anbau berücksichtige.

Personal zu finden, ist schwer

Neben einer Mittagsverpflegung für alle sei momentan das größte Problem, geeignetes Personal zu finden, sagte er. Es herrsche Erziehermangel. Zudem betrügen die Kündigungsfristen meist ein halbes Jahr, sodass neue Leute vielleicht zum März oder April eingestellt werden könnten, allerdings bräuchte man sie bereits Anfang des kommenden Jahres. Dennoch sollte man die Hoffnung auf zusätzliche Mitarbeiter nicht aufgeben und einen Wunsch des Kita-Teams erfüllen: 19 hohe und abschließbare Metallspinde für 2000 Euro anzuschaffen. Bislang gebe es lediglich kleine Wertfächer, die teilweise defekt seien.

Für mehr Kinder müsse auch die Garderobe vergrößert werden, so Keidel weiter. Zusammen mit einem extra angefertigten Halter, auf dem Gummistiefel trocknen könnten, und einer speziellen Hakenleiste für Buddelhosen und -jacken, schlage das Ganze mit 2330 Euro zu Buche. Darüber hinaus müsse die Einrichtungsleitung neues Geschirr besorgen. Dafür bekommt sie ein Budget von 600 Euro.