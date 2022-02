Mit einem Festwochenende auf dem Weedplatz soll das 1250-jährige Bestehen des Ortes Sausenheim diesen Juli gefeiert werden. Das Programm soll sich über mehrere Tage ziehen und für Besucher kostenlos sein. Der Ortsbeirat hat diese Pläne einstimmig abgesegnet.

Für die CDU sagte Gerhard Siebert im Ortsbeirat: „Es ist wichtig, dass eine solche Veranstaltung keinen Eintritt kostet, sodass jeder die Möglichkeit hat, zu kommen.“ Seine Parteikollegin Karin Schramm pflichtete ihm bezüglich des freien Eintritts bei, brachte jedoch Bedenken bezüglich womöglich aufkommender Menschenmassen an – insbesondere am Samstagabend. „An diesem Tag könnte ein kontrollierter Eintritt zu den Feierlichkeiten sinnvoll sein“, lautete ihr Vorschlag.

Darüber hinaus schlug Schramm vor, die Gäste beim Jubiläum zu zählen, so dass es zu keiner Überfüllung kommen könne. Wenn es keine Einlasskontrolle gebe, könnte das sonst womöglich passieren. Ortsvorsteher Gerd Walther (SPD) möchte dieses Thema in den dafür zuständigen Ausschuss einbringen: „Das werden wir eingehend behandeln.“

Das Ordnungsamt könnte zunächst eruieren, wie viele Personen auf dem Weedplatz zusammenkommen dürften, so der Vorschlag von Stadtratsmitglied August Nahstoll (CDU). Wie die Kostenaufstellung aussieht, werde in der nächsten Sitzung bekanntgegeben, da sich kurzfristig noch etwas geändert habe, so Walther. Es sei angedacht, dass die Sausenheimer Hexen etwa einen Monat vor den Feierlichkeiten Spenden sammeln und Flyern mit Programminformationen verteilen.