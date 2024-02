Gleich zwei berauschte E-Scooter-Fahrer haben Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt am Montag in Wattenheim ertappt. Gegen 14.30 Uhr befuhren die 37 und 46 Jahre alten Männer aus Hettenleidelheim mit ihren Rollern die Hauptstraße in Wattenheim und wurden angehalten, da an einem der Zweiräder kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurden die beiden gebeten, vor Ort einen Test zu machen. Dieser zeigte bei dem 46-Jährigen den Konsum von THC an, bei dem 37-Jährigen zusätzlich noch Amphetamin. Es folgten Blutproben auf der Dienststelle. Auf die Männer kommen nun ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren zu. Der Jüngere muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.