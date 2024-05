Die Elite der Jiu-Jitsu-Kampfkunstsportler trifft sich am Wochenende in der Otterbacher Schulsporthalle. Dort richtet der Zen-Bogyo Do die deutschen Meisterschaften aus.

Die DM startet am Samstag mit einer Eröffnungszeremonie, die laut dem ausrichtenden Verein ein besonderes Bonbon darstellt. Dort werden unter anderem die Shows unterschiedlicher Mannschaften zu sehen sein. Der Wettkampf startet im Anschluss. Die neuen deutschen Meister werden in unterschiedlichen Altersklassen ermittelt sowie in den fünf Disziplinen: Random Attack (zufällig ausgewählte Angriffe müssen abgewehrt werden), Pairs (Darstellung einer zweiminütigen Abfolge realistischer Angriffe und Abwehrtechniken), Bodenkampf, Kata und Team. Samstags wird das Ende der Wettkämpfe gegen 17 Uhr erwartet. Am Sonntag stehen dann ab 9 Uhr die Finals in den Bereichen Random Attack, Pairs, Bodenkampf und Kata an, bevor es etwa ab 15 Uhr zur Siegerehrung geht.

Vorstand und Trainer des Zen-Bogyo-Do drücken natürlich den Otterbacher Kämpfern die Daumen. Der Verein freut sich aber auf alle Wettkämpfer, Freunde und auch auf Interessierte und wünscht „Möge der Bessere gewinnen!“. Zuschauer sind herzlich eingeladen die DM zu verfolgen. Der Eintritt ist frei.