Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Frankenthal ist in den vergangenen Wochen weiter gesunken. Im April waren im Bezirk der hiesigen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit 2300 Personen arbeitslos gemeldet – 26 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt damit weiterhin 6,0 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich 551 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 60 mehr als im Vormonat. 581 Frauen und Männer fanden im selben Zeitraum eine neue Stelle – fünf mehr als im März.

„Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fällt in diesem Frühjahr vergleichsweise gering aus“, sagt Ralf Lenke, Leiter der Geschäftsstelle in Frankenthal. Die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen sowie der Fachkräftemangel machten den Unternehmen spürbar zu schaffen. „Viele Firmen sind bei der Bewertung ihrer Zukunftsaussichten unsicher und agieren deshalb verhaltener“, berichtet Lenke.

Trotz der Umstände blieb laut Pressemeldung der Agentur die Anzahl der dem Arbeitgeber-Service der Behörde neu gemeldeten Jobmöglichkeiten auf konstantem Niveau. Das waren im April 62 – lediglich eine neue Stelle weniger als im Vormonat und 24 weniger als vor einem Jahr. Im Bestand seien aktuell mit 372 Stellen 36 weniger als im März und 79 weniger als im Vorjahr. 306 davon bieten Betriebe in Frankenthal an.