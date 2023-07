Mit einem bunten und emotionalen Programm hat die Integrierte Gesamtschule Grünstadt junge Leute aus den neunten und zehnten Klassen verabschiedet. Womit die Entlassschüler beeindruckt und wie die Lehrer sie bei der Feier überrascht haben.

Letzte Aufstellungen und nervöses Getuschel: Am Freitagabend sind die zehnten Klassen der Integrierten Gesamtschule Grünstadt (IGS) gemeinsam in die Aula eingelaufen, um sich zu verabschieden und verabschiedet zu werden. Direkt zu Beginn sangen alle Entlassschüler des Jahrgangs „Circle of Life“ von Elton John unter der Leitung von Musiklehrer Frederic Zeiler.

„Endlich frei!“ In der Rede des Schulleiters Uwe Chormann stand Freiheit im Mittelpunkt. Er erinnerte daran, dass nicht alle Menschen in Freiheit leben können, so zum Beispiel die Einwohner der Ukraine oder jene, die in Staaten mit autoritären Regimen leben. „Freiheit zu verteidigen heißt auch, die Demokratie zu verteidigen“, erklärte der Direktor. Demokratie werde von manchen Leuten etwas zu selbstverständlich angesehen. Chormann gab den Schülern mit auf den Weg, nicht wegzuschauen und Zivilcourage zu zeigen. Er betonte: „Ihr habt euch zu empathischen und mitfühlenden Menschen entwickelt. Seid stolz auf das, was ihr geschafft habt!“

Lehrer sorgen für eine Überraschung

Eine kleine Überraschung gab es für die Anwesenden dann noch. Musiklehrer Frederic Zeiler hatte es sich nicht nehmen lassen, ein Lied für seine Klasse zu singen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Jacob dichtete er „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg in einen Abschiedssong um. Mit Zeilen wie „Der Abschied tut weh, lasst uns noch mal aufdrehen“, sorgten die beiden für ordentlich Stimmung im Publikum.

Schulelternsprecher Marius Pollmer mahnte an, die alte Schule sowie die Eltern nicht zu vergessen. Diese hätten stets mitgefiebert, unterstützt und Daumen gedrückt. Mit der Parodie auf mehrere Lehrkräfte erntete die Klasse 10a einige Lacher, bevor der stellvertretende Schülersprecher Silas Kroneberger eine Bilanz zog. „Es war nicht immer leicht mit uns, aber wir haben es durchgezogen. Mein persönliches Feedback: Es war eine richtig coole Zeit mit vielen Erfahrungen.“ Die Feier wurde mehrmals durch musikalische Beiträge aufgelockert, so zum Beispiel mit den Liedern „Stressed Out“ und dem „Cup-Song“, beide gesungen von der Klasse 10c.

Elf Schüler für Leistungen und Verhalten geehrt

Anschließend wurden Schüler für herausragende Leistungen oder sehr gutes Verhalten ausgezeichnet. Den Preis der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz erhielt Filiz Yolcu. Sie beeindruckte mit ihrem sozialen Engagement während der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei. Das Mädchen hatte einen Kuchenbasar organisiert, um den Opfern zu helfen. Erza Miftari erhielt den Preis für Integration, Mitmenschlichkeit und Toleranz der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim. Die Schülerin habe sich stets für ihre Mitmenschen eingesetzt und dabei ein großes Gespür für Recht und Gerechtigkeit bewiesen, sagte Chormann. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule kümmere sich Erza um die Belange anderer und scheue sich dabei nicht, Verantwortung zu übernehmen.

Insgesamt wurden elf Zehntklässler geehrt, darunter auch Luca Ballin aus der 10c als Jahrgangsbester. Die Durchschnittsnote auf seinem Abschlusszeugnis der Sekundarstufe I liegt bei 1,33. Zahlreiche Schüler bekamen auch für sportliche Erfolge bei den diesjährigen Bundesjugendspielen Sieger- und Ehrenurkunden.

Die Neuntklässler haben am Vortag gefeiert

Bereits am Freitagmittag war die Jahrgangsstufe neun feierlich verabschiedet worden. 32 Schüler verlassen die IGS, 29 davon mit der Berufsreife. Von ihnen erhielt Pia Zimmermann (9b) den Buchpreis aus dem Bildungsministerium. Sie habe ein hohes Maß an Empathie und sozialer Kompetenz an den Tag gelegt, hieß es. Jana Saleh bekam den Preis der Kreisstiftung. Das Mädchen aus der 9d habe sich als Klassensprecherin engagiert und dabei den Anspruch gehabt, alle Schülerinteressen respektvoll zu vertreten.

Geehrt: Jana Saleh (links, 9d) und Pia Zimmermann (9b). Foto: Tilk

Die Abschiedsfeier am Samstag endete so, wie sie begonnen hatte: mit dem Chor des gesamten Jahrgangs. Mit dem Song „See You Again“ sorgten sie für einen echten Gänsehaut-Moment, bei dem viele der Anwesenden auch einige Tränen vergossen. 74 Schüler haben die Mittlere Reife erreicht, 66 von ihnen haben den Übergang in die gymnasiale Oberstufe geschafft.

Ehrungen Zehntklässler:

Filiz Yolcu (10 c): Preis der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaftem Einsatz in der Schule, Erza Miftari (10a): Preis für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Integration der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim sowie Auszeichnung als Klassenbeste (Notendurchschnitt: 1,83), Alisha Kempf (10b): Preise für herausragende Leistungen in den Fächern Biologie und Deutsch sowie als Klassenbeste (1,58), Isabella Unte (10d): Geehrt als Klassenbeste (1,75) und für ausgezeichnete Leistungen in Englisch, Amelia Scibak (10 d): Preis für hervorragende Leistungen in den musischen Fächern, Sarah Jallo (10a): Preis für überdurchschnittliche Leistungen im Fach Sport. Julian Kreikenbaum (10d): Geehrt für tolle Leistungen in Physik, Niklas Zahn (10a): Gewürdigt als Klassenbester (1,83) sowie für herausragende Leistungen in Gesellschaftskunde, Philip Knoll (10d): Preis für außergewöhnliche Leistungen im Fach Mathematik, Luca Ballin (10c): Geehrt als Jahrgangsbester (1,33) und David Esso (10a): Preis für hervorragende sportliche Leistungen.

Ehrungen Neuntklässler:

Jana Saleh (9d): Preis für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Integration der Stiftung des Kreises Bad Dürkheim und Pia Zimmermann (9b): Buchpreis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule.