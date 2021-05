In der Nacht zum Samstag waren im Leiningerland wieder die Hexen unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Grünstadt auf Anfrage mitteilte, habe es keine Vorfälle gegeben, die für die Beamten von Relevanz gewesen wären. Stattdessen hinterließen die Hexen in dieser Nacht zum Samstag eher humorvolle Spuren. So wurde aus dem Nackterhof ein Ponyhof. Die Hexen benutzten dafür weder Sprühfarbe, noch tauschten sie die Schilder aus. Lediglich mit Klebeband befestigt wurde der Schriftzug, der auf Papier gedruckt das Ortsschild von Nackterhof bedeckte. Wie jedes Jahr zeigten sich auch die Sausenheimer Hexen wieder einmal kreativ. Am Kreisel, der regelmäßig zum Schauplatz Sausenheimer Hexennachtsbräuche wird, wurde ein Baum mit vielen bunten Kreppbändern geschmückt. Daran befestigt waren Wildblumensamen mit der Aufschrift „für ein buntes Sausrum“ und Lutscher. Am Kreisel stand der gereimte Hinweis: „Bunt in den Mai / kommt alle vorbei. / Mit Geschenken der Hexen / soll Sausrum blühen. / Die Kinder mit Lollis / vor Freude sprühen.“