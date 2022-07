Am Dienstag hat es im Leiningerland an vielen Stellen gebrannt. Bis 21.30 Uhr mussten die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde bereits 13 Brände in den Wäldern löschen. Dabei loderten die Flammen nicht nur auf der Fläche. In Altleiningen wurde um 18.46 Uhr der Vollbrand des sogenannten Hexenhäuschens, einer vielfach genutzten Blockhütte, gemeldet. Die angerückten Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass sie komplett niederbrannte. Da es sich hier möglicherweise um Brandstiftung handeln könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Über die Schadenshöhe lässt sich noch nichts sagen. Mehr zu dem Thema lesen Sie hier