Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstagabend ist es endlich so weit gewesen: Das „Hettrumer Werschtzibbel“ feierte seine „25+1“-Jubiläumspremiere in der Festhalle Gut Heil in Hettenleidelheim. Der Drei-Akter „Bett und Brötchen“ war ein voller Erfolg, wie ein prall gefüllter Saal und großer Applaus belegten.

Speziell zum Jubiläumsjahr „25+1“ hatte das Hettrumer Werschtzibbel-Theater für Samstagabend einige Köstlichkeiten vorbereitet. Im Anschluss an