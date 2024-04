4999,99 Euro haben die Hettenleidelheimer Grubehexe am Freitag übergeben. Das Geld, das am Schmutzigen Donnerstag gesammelt wurde, geht diesmal zu gleichen Teilen an drei verschiedene Adressaten.

Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) freut sich über die Finanzspritze an die Ortsgemeinde Hettenleidelheim, die in die Instandsetzung der drei Spielplätze fließen soll. Einige Geräte sind mittlerweile marode, außerdem fehlt ein Sonnensegel.

Der Förderverein des Hettenleidelheimer Schwimmbads möchte mit seinem Anteil des Geldes den Untergrund für ein neues Bodentrampolin und das Fundament für eine Tischtennisplatte schaffen. Der Vorsitzende Manfred Guth kündigt überdies an: „Wir werden auch noch das kaputte Fußballtor erneuern.“

Der Verein Friends of Children Nepal profitiert ebenfalls. „Mittlerweile unterstützt Karin Probst mit dieser Initiative Kinder in sechs Schulen in nepalesischen Bergdörfern“, erzählt Oberhexe Inge Imblan.

Weitere 200 Euro seien in die Nachhilfe für einen Hettenleidelheimer Jungen geflossen, der bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und deshalb lange in der Schule gefehlt habe.