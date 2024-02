Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der einwöchigen Faschingspause greifen die Teams der Handball-Region Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim wieder zum Ball und sind dabei auswärts gefordert. Die Damen sind am Sonntag in Albersweiler zu Gast. Die Herren spielen am Samstag in Kirrweiler.

In Albersweiler sind die Damen am Sonntag zu Gast, wenn um 12 Uhr die Partie gegen die HSG Landau/Land 2 angepfiffen wird. Die Herren sind bereits am Samstag um 19.30 Uhr in Kirrweiler im Einsatz und