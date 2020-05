Endlich sind sie wieder offen: die Spielplätze der Region. In der Stadt Eisenberg sind sie sogar schon am Sonntag geöffnet worden. In den umliegenden Dörfern sowie in Grünstadt wurden die Tore am Montag aufgeschlossen. Da in den nächsten Tagen das Wetter besser werden soll, dürften die Anlagen bald gut frequentiert sein.

Aber ganz so unbeschwert wie vor der Corona-Krise werden die Areale zum Toben, Buddeln, Schaukeln und Rutschen nicht genutzt werden können. „Nach der aktuellen Spielplatzordnung dürfen maximal acht Personen auf den Platz, für jedes Kind sollten mindestens 70 Quadratmeter zur Verfügung stehen“, sagt Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG), der am Sonntag die Absperrungen an allen fünf Spielplätzen in der Kernstadt selbst entfernt hat. Der eine Platz in Stauf und die drei in Steinborn sind von den Ortsvorstehern geöffnet worden.

Schilder mit den aktuellen Bestimmungen sollen demnächst aufgehängt werden. Funck hofft auf die Vernunft der Bürger, damit die Lockerungen nicht zurückgenommen werden müssen. Verbandsbürgermeister Bernd Frey (SPD), der darüber informiert, dass auch in Kerzenheim und Ramsen die Spielplätze wieder zugänglich sind, kündigt an: „Wir werden die Einhaltung der Auflagen im Rahmen unserer Möglichkeiten kontrollieren.“

Alla-Hopp-Anlage noch zu

Darauf weist auch der Grünstadter Büroleiter Joachim Meyer hin. Das attraktivste Spielgelände der Stadt bleibt vorsichtshalber noch geschlossen. Meyer: „Die Alla-Hopp-Anlage ist in der Vergangenheit von zahlreichen Kindern und Eltern aus der Umgebung besucht worden, und es besteht ja nach wie vor das Kontaktverbot.“ Ebenfalls zu bleiben sämtliche Bolzplätze und die Kletterlandschaft auf dem Pausenhof der Dekan-Ernst-Schule. Alle übrigen Spielplätze seien am Montag von Mitarbeitern des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt (EBG) aufgesucht, in Augenschein genommen und dann freigegeben worden, informiert er. Laut Sachbearbeiterin Petra Strauß wurden in der Stadt 18 Spielplätze komplett geöffnet, mit Ausnahme von Anlagen, wo Reparaturarbeiten an den Geräten anstehen: „Der Platz im Ulmenweg in Sausenheim ist ganz und das Areal in der Johann-Sebastian-Bach-Straße teilweise abgesperrt.“

Wie viele Spielplätze es in der Verbandsgemeinde Leiningerland gibt und ob alle offen sind, kann der Leitende Beamte Jürgen Esser nicht sagen. Nur so viel: „Wir haben die Ortsbürgermeister darüber informiert, dass sie die Plätze öffnen dürfen.“