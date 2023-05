Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hettrumer Grubehexe sind trotz der Corona-Krise nicht untätig gewesen und haben im vergangenen und in diesem Jahr fleißig Geld gesammelt. Sie stellten 13 Spendendosen in den örtlichen Geschäften auf. Insgesamt 4155,54 Euro kamen dabei zusammen. Der größte Brocken (1022,22 Euro) ging an das Kinderferienprogramm der Ortsgemeinde.

Das 14-tägige Angebot musste 2020 und 2021 wegen der Pandemie abgesagt werden, soll aber – Stand heute – in der dritten und vierten Woche der Sommerferien 2022 wieder stattfinden.