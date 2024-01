Noch ist immer unklar, was Mitte Januar zu dem Großbrand in der Alfred-Koch-Straße in Ramsen geführt hat. Bei dem Brand eines Carports hatten damals die Flammen auch auf die Fassade von zwei Häusern übergegriffen und ein Pkw brannte völlig aus. Den Sachschaden schätzten die Ermittler auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Worms ermittelt weiter in alle Richtungen, wie ein Polizeisprecher nun auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt hat. Zur Ermittlung der Brandursache sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Dessen Untersuchungen und Ergebnisse stehen aber noch aus, so die Polizei. Keine Resonanz brachte der öffentliche Aufruf an mögliche Zeugen, die vielleicht Beobachtungen gemacht haben könnten.