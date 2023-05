Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Training der Spitzenvereine der Keglervereinigung Grünstadt läuft auf Hochtouren, alle Akteure sind fit. Doch leider werden sie sich noch eine Weile gedulden müssen, bis sie ihre ersten Wettkämpfe austragen können: Der Rundenbeginn ist verschoben worden.

Eigentlich hätten die Erste Herrenmannschaft und das Erste Damenteam der KVG, die in der Saison 2020/21 erstmals beide in der Zweiten Bundesliga antreten, am Ende dieser Woche ihre Auftaktspiele