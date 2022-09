Der Engpass bei den gelben Säcken im Landkreis Bad Dürkheim ist vorbei. „Der Nachschub ist inzwischen angekommen and seit Ende August an alle Verbandsgemeinden verteilt“, berichtet Elke Thomas, geschäftsführende Beamtin der Kreisverwaltung, auf Nachfrage. Vor allem im Juni waren die bekannten Beutel zum Entsorgen von Verpackungsmüll an mehreren Ausgabestellen knapp geworden. Grund war nach Angaben der Firma Remondis, die im Auftrag des Dualen Systems im Kreisgebiet die gelben Säcke ausliefert und die gefüllten Exemplare später wieder abholt, eine ausgefallene Lieferung. Die wiederum sei dem Wechsel der Herstellerfirma geschuldet gewesen. So habe sich Remondis aufgrund der pandemiebedingt anhaltenden Lieferschwierigkeiten entschieden, die gelben Säcke nicht mehr in China produzieren zu lassen, sondern in Spanien.