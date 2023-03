Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Kind holte er sich im Rialto Eis, als Jugendlicher traf er sich mit seinen Freunden dort und mit 23 übernahm er es: Gerd „Incredible Henry“ Schneider. Wer ihn sucht, findet ihn hinter der Theke des Bistros, in dem sich Grünstadt regelmäßig trifft.

Gerd Schneider kennt in Grünstadt alle: „Und wenn nicht, kenne ich jemanden, der die Leute kennt“, sagt er, während er mit einem Kaffee in der Hand in der Sonne vor