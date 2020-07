Von Ostfriesland in die Pfalz: Mit schweren Geräten ist die Firma CI Wind aus Aurich am Mittwoch in Kindenheim angerückt. Der Windkraftanlagenbauer tauschte bei einem rund 100 Meter hohen Windrad ein defektes Hauptlager aus. Dazu musste die in 65 Meter Höhe sitzende und 36 Tonnen schwere Nabe samt Rotorblättern heruntergeholt werden. Diese Arbeit am 2003 aufgestellten Windrad übernahm ein 140 Meter hoher Kran. Nicolai Soroko, Mitarbeiter der Firma CI Wind, sagte: „Das kommt bei älteren Anlagen wie dieser schon mal vor, ist aber nicht unbedingt sehr häufig.“ Bereits vergangene Woche haben die Mitarbeiter das defekte Hauptlager ausgebaut. Mit dem Einbauen musste allerdings bis am Mittwoch gewartet werden, die Aktion wurde mehrmals wegen des Wetters verschoben. Denn es dürfe dafür keinesfalls windig sein, erklärte Soroko. Die Anlage gehört sieben Gesellschaftern. Baldur Holstein, der Geschäftsführer der Gesellschaft, beziffert die Gesamtkosten auf rund 100.000 Euro.